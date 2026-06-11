Presentan "Respuesta a sor Filotea de la Cruz"

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La presentación del libro "En perseguirme, mundo... Respuesta a sor Filotea de la Cruz y poemas varios", llegará hoy 11 de junio a la Biblioteca Central del Estado, a las 19:00 horas, la publicación cuenta con prólogo, edición y notas de Javier Paláu Hernández, además de comentarios de Gabriel Pérez Reyes.

La obra reúne la Respuesta a sor Filotea de la Cruz, uno de los textos fundamentales de la literatura novohispana. En este escrito, sor Juana argumenta a favor del conocimiento, la razón y el ejercicio intelectual, al tiempo que responde a las críticas de su época mediante una defensa del derecho a aprender y reflexionar.

El volumen busca situar estas ideas en diálogo con las discusiones actuales sobre la educación, la cultura y la participación de las mujeres en la vida intelectual.

Como parte de la colección Clásicas, el libro recupera textos esenciales de la tradición literaria en ediciones comentadas dirigidas a nuevas generaciones de lectores.

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Esta primera entrega incorpora una selección de siete poemas representativos de la autora, entre ellos los sonetos En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?, ¿Tan grande, ¡ay hado!, mi delito ha sido? y Mueran contigo, Laura, pues moriste, así como las redondillas Hombres necios que acusáis.

La selección poética permite apreciar distintos temas presentes en la escritura sorjuanina. Los textos reunidos abordan asuntos como la condición humana, el amor, la crítica social y la reflexión sobre el conocimiento.

En conjunto, los poemas complementan los planteamientos expuestos en la Respuesta a sor Filotea y ofrecen una visión amplia de la producción literaria de la llamada Décima Musa.

Detrás de esta edición se encuentra Javier Paláu, investigador y editor potosino especializado en literatura novohispana.

Licenciado en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato, ha desarrollado proyectos editoriales y académicos enfocados en la obra de sor Juana Inés de la Cruz. Su trabajo en este volumen aporta contexto histórico, notas críticas y elementos de análisis que facilitan la lectura de una autora cuya producción continúa ocupando un lugar central en la historia de la literatura en español.