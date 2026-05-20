La puesta en escena B&B: Un Castillo Encantado llegará al Teatro Polivalente los días 22, 23 y 24 de mayo con una adaptación del clásico cuento de La Bella y la Bestia.

El espectáculo contará con funciones el viernes y sábado a las 17:00 y 20:00 horas, mientras que el domingo tendrá presentaciones a las 13:00 y 18:00 horas. La producción está a cargo de Tres60 Teatro Musical.

La obra retoma la historia popularizada por Beauty and the Beast, basada en el cuento francés del siglo XVIII que aborda la relación entre Bella y una Bestia que vive bajo un hechizo. La adaptación busca acercar el teatro musical al público potosino mediante una propuesta familiar que combina actuación, canto y danza.

Dentro del montaje participan más de 80 artistas potosinos entre bailarines, cantantes, actores y actrices, la mayoría en proceso de formación artística.

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El elenco principal está conformado por Renée Ortiz y Camila Moncada como Bella; Giuseppe Loredo y Kev Trujillo en el papel de Bestia; José Martín como Gastón; Andrés Quiroz y Mateo Bautista como Lumiere; además de Laura Guerrero y Santiago Merino en el personaje de Din Don.

La dirección general está a cargo de Andrés Quiroz, mientras que la dirección vocal corre por cuenta de Irene Martínez

El equipo de Tres60 Teatro Musical asumió la producción completa del espectáculo, desde la preparación actoral hasta el trabajo coreográfico y musical.

La compañía señaló que busca mantener una oferta constante de teatro musical en San Luis Potosí con montajes que conecten con distintas generaciones. Los boletos pueden adquirirse con integrantes de la compañía, directamente con la academia a través del teléfono 444 714 9335.