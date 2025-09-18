Continúa el ciclo Arte Mexicano Moderno y Contemporáneo en el Museo Universitario (MUNI), en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de México (UNAM). La quinta conferencia lleva por título El arte como pedagogía en el México de los años setenta y se realizará este jueves 18 de septiembre a las 17:30 horas en la Sala Multifuncional.

La sesión estará a cargo de la Dra. Mónica Amieva, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y especialista en la relación entre arte, teoría crítica y pedagogía. Su intervención abordará el papel que tuvieron las prácticas artísticas en la formación cultural de la década de los setenta, un periodo marcado por la búsqueda de nuevas formas de mediación y enseñanza a través del arte.

Mónica Amieva es doctora en Filosofía Contemporánea y maestra en Teoría del Arte Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2005 ha desarrollado proyectos que articulan arte contemporáneo y pedagogía crítica, tanto en investigación académica como en programas culturales. Actualmente es docente en el Posgrado en Historia del Arte y en la Especialidad en Gestión de Proyectos Museales de la UNAM.

En su trayectoria ha ocupado cargos clave en instituciones culturales. Fue subdirectora de programas públicos en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y titular de cátedras extraordinarias dedicadas a la museología crítica y a la historiografía del arte contemporáneo. También se desempeñó como curadora pedagógica en el Museo Tamayo, donde fundó el Departamento de Estudios Educativos, y colaboró en proyectos internacionales como la Bienal de São Paulo y el Independent Curators International en Manila.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La participación de Amieva permitirá revisar un momento clave en la historia cultural del país, en el que el arte fue entendido no solo como producción estética, sino también como un espacio de formación crítica y social.