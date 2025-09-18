logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Fotovisión llega a su 30 edición

Por Estrella Govea

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Fotovisión llega a su 30 edición

Fotovisión llega a su edición número 30 y celebrará del 24 al 26 de septiembre en San Luis Potosí. Desde 1995, este encuentro ha reunido a especialistas, aficionadas y aficionados de la fotografía con el propósito de impulsar su práctica y difundirla en la ciudad.

En esta ocasión, se presentarán 11 exposiciones que reúnen obra de autoras y autores de relevancia nacional como Lourdes Almeida, Fernando Montiel Klint y Armando Cristeto. Junto a ellos participan creadoras, creadores locales y emergentes que elevan la dimensión colectiva del encuentro. 

La programación busca generar un cruce de miradas entre distintas generaciones y trayectorias, ampliando la visión de la fotografía como lenguaje artístico.

El programa contempla una revisión de portafolios, un taller, una master class y tres mesas de diálogo. Estas actividades permiten que tanto profesionales como estudiantes y público general se acerquen a los procesos creativos y reflexiones actuales en torno a la imagen. Además, Fotovisión mantiene su carácter formativo y de intercambio, al ofrecer espacios para el aprendizaje y la confrontación de ideas entre las y los fotógrafos consolidados y quienes inician su camino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las sedes de Fotovisión 30 serán cinco: el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, el Museo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, y La Casa de las Bóvedas. Esta distribución permitirá que la fotografía esté presente en diferentes puntos de la ciudad, acercándola a públicos diversos.

Tras tres décadas de actividad, Fotovisión se mantiene vigente en el Instituto Potosino de Bellas Artes, el evento ha consolidado un programa diverso que combina exhibiciones, talleres y espacios de diálogo. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EXPOSICIÓN ARROYO, CALAVERA MEXICANA
EXPOSICIÓN ARROYO, CALAVERA MEXICANA

EXPOSICIÓN ARROYO, CALAVERA MEXICANA

SLP

Estrella Govea

Con esta muestra que se inaugura hoy, el Museo Federico Silva celebrará su XXII aniversario

Black & Chrome Vol. 4, en Cineteca Alameda
Black & Chrome Vol. 4, en Cineteca Alameda

Black & Chrome Vol. 4, en Cineteca Alameda

SLP

Estrella Govea

Fotovisión llega a su 30 edición
Fotovisión llega a su 30 edición

Fotovisión llega a su 30 edición

SLP

Estrella Govea

Ciclo Arte Mexicano Moderno
Ciclo Arte Mexicano Moderno

Ciclo Arte Mexicano Moderno

SLP

Estrella Govea