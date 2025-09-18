Fotovisión llega a su 30 edición

Fotovisión llega a su edición número 30 y celebrará del 24 al 26 de septiembre en San Luis Potosí. Desde 1995, este encuentro ha reunido a especialistas, aficionadas y aficionados de la fotografía con el propósito de impulsar su práctica y difundirla en la ciudad.

En esta ocasión, se presentarán 11 exposiciones que reúnen obra de autoras y autores de relevancia nacional como Lourdes Almeida, Fernando Montiel Klint y Armando Cristeto. Junto a ellos participan creadoras, creadores locales y emergentes que elevan la dimensión colectiva del encuentro.

La programación busca generar un cruce de miradas entre distintas generaciones y trayectorias, ampliando la visión de la fotografía como lenguaje artístico.

El programa contempla una revisión de portafolios, un taller, una master class y tres mesas de diálogo. Estas actividades permiten que tanto profesionales como estudiantes y público general se acerquen a los procesos creativos y reflexiones actuales en torno a la imagen. Además, Fotovisión mantiene su carácter formativo y de intercambio, al ofrecer espacios para el aprendizaje y la confrontación de ideas entre las y los fotógrafos consolidados y quienes inician su camino.

Las sedes de Fotovisión 30 serán cinco: el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, el Museo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, y La Casa de las Bóvedas. Esta distribución permitirá que la fotografía esté presente en diferentes puntos de la ciudad, acercándola a públicos diversos.

Tras tres décadas de actividad, Fotovisión se mantiene vigente en el Instituto Potosino de Bellas Artes, el evento ha consolidado un programa diverso que combina exhibiciones, talleres y espacios de diálogo.