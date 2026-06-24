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Cultura

Casa Rebelde y su Camping Creativo de Verano

Por Estrella Govea

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Casa Rebelde y su Camping Creativo de Verano
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      Casa Rebelde realizará su Camping Creativo de Verano 2026 del 6 de julio al 21 de agosto en el estudio La María Sugar, ubicado en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Está dirigida a niñas y niños de 7 a 12 años y propone un programa de formación artística que combina dibujo, teatro, animación, literatura, street art y otras disciplinas creativas durante seis semanas.

      El proyecto surge bajo la coordinación de María Carlock, ilustradora, diseñadora gráfica y muralista potosina, cuyo trabajo se ha desarrollado en ámbitos como la literatura infantil, el arte urbano y la promoción de los derechos humanos. Además de su labor como artista, es creadora del Grupo de Dibujo Rebelde, taller enfocado en arte feminista para niñas, y docente en el Centro de las Artes de San Luis Potosí.

      A lo largo del camping, las y los participantes trabajarán en la construcción de personajes propios mediante actividades de cartonería, exploración sonora, color, dibujo y animación. Cada semana abordará una temática distinta que buscará estimular la imaginación, la observación y la expresión artística a través de ejercicios prácticos guiados por especialistas.

      El programa contará con la participación de Lorena Villanueva, Fá Alvizo, Maryed Soriano, Ale Balduvin y Ame Lara, quienes impartirán talleres relacionados con sonido, autodefensa, teatro, stop motion, reinterpretación de obras pictóricas, creación literaria y elaboración de fanzines. 

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