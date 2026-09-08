Invitan a charla sobre mujeres en la Independencia de México

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La charla "Las mujeres en la Independencia", a cargo de Belén Romero, se realizará el martes 8 de septiembre a las 19:30 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, con entrada libre y dirigida a todo público.

La actividad propone revisar la participación de las mujeres durante las luchas por la Independencia de México y abordar figuras reconocidas, así como a quienes permanecieron en el anonimato.

Durante la charla se analizarán los distintos roles que asumieron las mujeres en el movimiento independentista, entre ellos los de conspiradoras, mensajeras, periodistas clandestinas, financistas, enfermeras y combatientes. También se abordará la persecución y los castigos que enfrentaron por parte de las autoridades virreinales y realistas, además de las labores que realizaron para sostener los campamentos y grupos insurgentes.