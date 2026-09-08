Asesinan a Luis Rodríguez "El Chilaquil" en disputa de Unión Tepito

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Autoridades capitalinas sostienen como principal hipótesis del asesinato de Luis Rodríguez, alias "El Chilaquil", ocurrido en la colonia Peralvillo, una disputa al interior de la Unión Tepito, célula delictiva en la que presuntamente operaba el hombre, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Disputa interna en Unión Tepito como posible móvil

"Una de las hipótesis tiene que ver con que esto pudiera haberse derivado de una confrontación con un grupo antagónico; aunque la principal hipótesis versa en torno a una disputa al interior de la propia célula en la que operaba la persona que fue ultimada en Peralvillo, durante la semana", dijo.

Acciones de la autoridad y avances en la investigación

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En conferencia de prensa, el jefe de la Policía capitalina precisó que la dependencia que encabeza, junto con la FGJ-CDMX, habían realizado acciones en contra de dicha célula delictiva, con un cateo en el domicilio particular de la víctima, ubicado en la colonia Peralvillo.

"En el cateo, en aquel momento, se detuvo a una mujer por la presunta relación con delitos contra la salud, y todo ello forma parte desde luego, de las investigaciones que se tienen en torno al grupo específico de la de la Unión Tepito. Conforme avancemos y podamos esclarecer el móvil de estos eventos, en particular lo estaremos informando. Hay buenos avances en la investigación y esperemos tener detenciones pronto", detalló.

El hombre fue asesinado a balazos, el pasado 4 de septiembre, cuando se encontraba a bordo de un vehículo particular en calles de la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante el velorio del hombre, que tuvo lugar en la colonia San Rafael, se registró una balacera, en la que un hombre resultó herido y una mujer, perdió la vida.

"En este caso en particular, el evento que se tuvo el día sábado en la colonia San Rafael, las dos víctimas, se tiene acreditada su presencia en el sepelio de la víctima que fue ultimada en las calles de Peralvillo", precisó el secretario.