logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concierto de música tradicional mexicana

Por Estrella Govea

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto de música tradicional mexicana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La música tradicional mexicana llegará este 23 de mayo al Museo Nacional de la Máscara con un concierto a cargo del Ensamble Yul Tlalli, agrupación integrada por estudiantes de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, a las 19:00 horas. 

      El programa contempla un repertorio centrado en sones y huapangos, géneros que forman parte de distintas tradiciones musicales del país. A través de estas piezas, el ensamble busca acercar al público a sonidos relacionados con expresiones populares y regionales que continúan presentes dentro de la formación musical académica y comunitaria.

      La agrupación está conformada por las y los jóvenes músicos en proceso de formación dentro de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, institución dedicada a la enseñanza artística y musical en San Luis Potosí.

      El concierto forma parte de las actividades culturales que buscan promover la difusión de la música mexicana en espacios públicos y museísticos de la ciudad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante la presentación, las y los asistentes podrán escuchar interpretaciones construidas desde distintos instrumentos y arreglos inspirados en la tradición popular mexicana.

      El repertorio integra ritmos festivos y composiciones que conservan elementos característicos de la música regional interpretada en celebraciones y encuentros comunitarios.

      La entrada será gratuita y el acceso estará abierto al público en general.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      "Estrellas que Sueñan y Brillan"
      "Estrellas que Sueñan y Brillan"

      "Estrellas que Sueñan y Brillan"

      SLP

      Estrella Govea

      Presentan el libro "La alquimia del corazón roto"
      Presentan el libro "La alquimia del corazón roto"

      Presentan el libro "La alquimia del corazón roto"

      SLP

      Estrella Govea

      NÓMADAS
      NÓMADAS

      NÓMADAS

      SLP

      Redacción

      Charla sobre Antonio Rocha Cordero
      Charla sobre Antonio Rocha Cordero

      Charla sobre Antonio Rocha Cordero

      SLP

      Estrella Govea