Concierto de música tradicional mexicana

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La música tradicional mexicana llegará este 23 de mayo al Museo Nacional de la Máscara con un concierto a cargo del Ensamble Yul Tlalli, agrupación integrada por estudiantes de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, a las 19:00 horas.

El programa contempla un repertorio centrado en sones y huapangos, géneros que forman parte de distintas tradiciones musicales del país. A través de estas piezas, el ensamble busca acercar al público a sonidos relacionados con expresiones populares y regionales que continúan presentes dentro de la formación musical académica y comunitaria.

La agrupación está conformada por las y los jóvenes músicos en proceso de formación dentro de la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo, institución dedicada a la enseñanza artística y musical en San Luis Potosí.

El concierto forma parte de las actividades culturales que buscan promover la difusión de la música mexicana en espacios públicos y museísticos de la ciudad.

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Durante la presentación, las y los asistentes podrán escuchar interpretaciones construidas desde distintos instrumentos y arreglos inspirados en la tradición popular mexicana.

El repertorio integra ritmos festivos y composiciones que conservan elementos característicos de la música regional interpretada en celebraciones y encuentros comunitarios.

La entrada será gratuita y el acceso estará abierto al público en general.