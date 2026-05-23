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Ya esta abierta la convocatoria del 4º Concurso de Cuentos de Niñas y Niños para Niñas y Niños 2026, dirigido a participantes de entre 6 y 12 años de las regiones Centro, Media, Altiplano y Huasteca.

El certamen permanecerá abierto hasta el próximo 21 de agosto y contempla la recepción de cuentos inéditos, originales y de tema libre con extensión de una a dos cuartillas.

La convocatoria se desarrolla a través de la Dirección de Publicaciones y Literatura, la Casa Museo Manuel José Othón y Casa López Velarde, con apoyo de la Secretaría de Cultura federal.

El concurso forma parte de las actividades impulsadas mediante el programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2026 y busca incentivar la escritura, la lectura y la creación literaria entre niñas y niños potosinos.

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Cada participante podrá presentar un cuento acompañado de ilustraciones o elementos gráficos relacionados con la historia.

El jurado estará integrado por especialistas en literatura infantil, quienes elegirán un primero, segundo y tercer lugar por cada región del estado, además de dos menciones honoríficas.

Además del reconocimiento a las obras seleccionadas, las y los autores ganadores participarán en un taller literario impartido por especialistas, enfocado en el desarrollo de herramientas narrativas y creativas. Los cuentos que obtengan el primer lugar en cada región serán publicados posteriormente en cuadernillos ilustrados.

El fallo del jurado se dará a conocer el 10 de septiembre de 2026 a través de las plataformas oficiales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Las bases completas pueden consultarse en los medios digitales de la dependencia y de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, así como mediante el teléfono 444 814 0758 y el correo electrónico crlvslp@hotmail.com.