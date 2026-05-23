JESÚS M. HUERTA TRIUNFA EN LA WORLD PHOTOGRAPHIC CUP

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El fotógrafo potosino Jesús Manuel Huerta Olvera obtuvo la medalla de plata en la edición 2026 de la World Photographic Cup, uno de los certámenes de fotografía profesional más importantes a nivel internacional.

El reconocimiento llegó por la obra Energía Pura, presentada en la categoría Reportajes de Bodas/Fotoperiodismo, resultado que colocó al representante de San Luis Potosí como el único mexicano premiado en esta edición del concurso.

La World Photographic Cup reúne cada año a equipos nacionales de más de 50 países que compiten en diez categorías relacionadas con fotografía comercial, retrato, naturaleza, deportes, fotoperiodismo y bodas.

Cada país selecciona previamente las imágenes que integrarán su representación y puede presentar hasta tres fotografías por categoría.

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El jurado entrega medallas de oro, plata y bronce a los autores con las mejores evaluaciones en cada división.

Con más de dos décadas de trayectoria, Huerta Olvera ha desarrollado trabajo en fotografía de bodas, retrato y documental religiosa.

Su carrera incluye coberturas de siete visitas papales en México y otros países, además de actividades oficiales en Polonia, Panamá, Portugal, Italia y el Vaticano.

Entre sus trabajos recientes destaca la cobertura del cónclave donde fue elegido el Papa León XIV en 2025 y las actividades del cierre del Año Jubilar 2026.

A lo largo de su carrera, el fotógrafo potosino ha recibido distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos figuran premios en el X Fotonaratón Iberoamericano de Fotografía y el Concurso Nacional de Fotografía Walter Reuter, realizado dentro del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Actualmente integra el Equipo Mexicano de Fotografía, agrupación que representa al país en competencias internacionales especializadas.

La medalla obtenida en la World Photographic Cup 2026 coloca el trabajo de Jesús Manuel Huerta Olvera dentro de una de las plataformas de mayor alcance para la fotografía profesional contemporánea.