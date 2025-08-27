logo pulso
Por Estrella Govea

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
Conferencia dedicada a Héctor Esquer

El Seminario Permanente de Literatura Potosina presentará su sesión número diez con la conferencia La necesidad de la escritura, dedicada al poeta y gestor cultural Héctor Esquer. La actividad tendrá lugar este miércoles 27 de agosto a las 19:00 horas en la Casa del Poeta Ramón López Velarde. El profesor y poeta Armando Adame impartirá la actividad.

Héctor Esquer nació en Sonora en 1958 y reside en San Luis Potosí desde hace varias décadas. Ha sido director de la Casa-Museo Manuel José Othón y de la Biblioteca Central del Estado, además de desempeñarse actualmente como encargado de la Biblioteca “Lic. Primo Feliciano Velázquez”. Su trayectoria incluye la publicación de poemarios como Evangelio silvestre (1998), La luz de la serpiente (2008) y Las tentaciones de Lucifer (2019).

El autor también ha incursionado en el ensayo con estudios como Manuel José Othón: narrador, poeta y dramaturgo (2009), y forma parte de antologías y compilaciones que han difundido la obra poética potosina a nivel nacional. En 1994 obtuvo la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes por el proyecto Nos habita la memoria. Su labor se ha extendido tanto a la creación literaria como a la gestión cultural.

