Presentan el libro Diarios de un enigma

Por Estrella Govea

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
Hoy miércoles 27 de agosto se presentará el libro Diarios de un enigma, obra de la escritora potosina Silvia García Ramírez. La actividad tendrá lugar en la Sala de los Cronistas del Palacio Municipal de San Luis Potosí a las 18:00 horas, con la participación de José Cruz, encargado de comentar la publicación.

Silvia García Ramírez comenzó a escribir desde temprana edad y a lo largo de su vida desarrolló una obra literaria amplia. Falleció a los 29 años, dejando un legado que ha sido compartido en diversas presentaciones dentro y fuera del país. Diarios de un enigma reúne parte de ese trabajo, acercando al público tanto a su capacidad narrativa como a su manera de comprender el mundo.

El libro se construye a partir de la escritura cotidiana de García Ramírez, donde se entrelazan reflexiones personales, experiencias y un estilo que evidencia la sensibilidad literaria de la autora. Sus páginas funcionan como testimonio de una voz que se forjó desde la infancia y que buscó expresar, a través de la palabra, la complejidad de la vida y de las emociones.

