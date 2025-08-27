La noche astronómica Picnic bajo las estrellas, por el Museo Universitario (MUNI) llevará a cabo este jueves 28 de agosto es una actividad que combinará observación del cielo con música en vivo. De 19:00 a 22:00 horas, los y las asistentes podrán acceder a la terraza del recinto para mirar las constelaciones a través de telescopios y escuchar al Ensamble de Metales San Luis Brass.

El programa contempla seis estaciones de observación coordinadas por grupos de divulgación científica, principalmente de la Facultad de Ingeniería. Además de mirar el cielo, el público podrá recorrer las galerías del MUNI, donde actualmente se exhiben Memory in layers de Shadi Yousefian, los resultados del Laboratorio de Producción Artística Nuevos Territorios y la muestra gráfica Incisiones pertinaces de Salvador Castro.