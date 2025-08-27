logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Picnic bajo las estrellas

Por Estrella Govea

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Picnic bajo las estrellas

La noche astronómica Picnic bajo las estrellas, por el Museo Universitario (MUNI) llevará a cabo este jueves 28 de agosto es una actividad que combinará observación del cielo con música en vivo. De 19:00 a 22:00 horas, los y las asistentes podrán acceder a la terraza del recinto para mirar las constelaciones a través de telescopios y escuchar al Ensamble de Metales San Luis Brass.

El programa contempla seis estaciones de observación coordinadas por grupos de divulgación científica, principalmente de la Facultad de Ingeniería. Además de mirar el cielo, el público podrá recorrer las galerías del MUNI, donde actualmente se exhiben Memory in layers de Shadi Yousefian, los resultados del Laboratorio de Producción Artística Nuevos Territorios y la muestra gráfica Incisiones pertinaces de Salvador Castro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rebecca Brodskis inaugura hoy la exposición A Gesture
Rebecca Brodskis inaugura hoy la exposición A Gesture

Rebecca Brodskis inaugura hoy la exposición A Gesture

SLP

Estrella Govea

Picnic bajo las estrellas
Picnic bajo las estrellas

Picnic bajo las estrellas

SLP

Estrella Govea

JENNIFER LAWRENCE, PREMIO DONOSTIA
JENNIFER LAWRENCE, PREMIO DONOSTIA

JENNIFER LAWRENCE, PREMIO DONOSTIA

SLP

EFE

El festival de cine de San Sebastián reconocerá con este galardón la carrera de la actriz

Presentan el libro Diarios de un enigma
Presentan el libro Diarios de un enigma

Presentan el libro Diarios de un enigma

SLP

Estrella Govea