Rebecca Brodskis inaugura hoy la exposición A Gesture

La artista europea Rebecca Brodskis, inaugurará la exposición A Gesture / Un gesto hoy 27 de agosto a las 19:30 horas en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART). La actividad que forma parte del programa por el 17 aniversario de este recinto cultural.

La muestra reúne cerca de veinte piezas recientes, además de un mural creado especialmente para el CEART durante su primera visita a México.

Brodskis, nacida en París y de origen franco-israelí, ha desarrollado una trayectoria en torno a la representación de las emociones humanas a través del gesto. Su obra toma como punto de partida las experiencias de vida entre Marruecos y Francia, y en esta ocasión centra la atención en el amor incondicional, en particular en la relación entre madre e hijo como primer vínculo afectivo.

La exposición incluye la colaboración con el artista Camil en la pieza Dilema, una de las obras centrales de la muestra. Asimismo, una de las piezas exhibidas forma parte de la colección de la Fundación Amparo y Manuel (Fundación AMA), institución que colaboró junto con el CEART para hacer posible la llegada de esta propuesta a San Luis Potosí. La curaduría estuvo a cargo de Nico Kos.

Una de las particularidades de esta visita fue la realización de un mural inédito, resultado de las experiencias de la artista en Chiapas y San Luis Potosí. Para esta pieza utilizó acrílico en lugar de óleo, técnica con la que suele trabajar, lo que le permitió adaptarse a los tiempos de producción que requería el proyecto. El mural establece un diálogo con la tradición del muralismo en México y amplía la propuesta de Brodskis hacia el espacio público.

La exposición A Gesture / Un gesto permanecerá en la galería del CEART, donde el público podrá conocer el trabajo de una creadora que coloca en el centro de su obra la universalidad de los gestos y el vínculo humano a través del arte.