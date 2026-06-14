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Cultura

Convocatoria del Certamen 20 de Noviembre

Por Estrella Govea

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Convocatoria del Certamen 20 de Noviembre
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      Ya se encuentra disponible la convocatoria de la 75ª edición del Certamen 20 de Noviembre, uno de los encuentros de creación artística e investigación con mayor trayectoria en la entidad.

      La invitación está dirigida a creadoras, creadores, investigadoras e investigadores mayores de edad con origen potosino o residencia comprobable en el estado, quienes podrán participar con una sola obra o trabajo en alguna de las disciplinas convocadas.

      En esta edición, el certamen contempla los premios de Literatura Manuel José Othón en las categorías de poesía, narrativa y dramaturgia; Investigación Histórica Francisco Peña e Investigación Científica Francisco Estrada; además de Artes Visuales, con las disciplinas de pintura, dibujo y grabado, escultura y fotografía. La convocatoria también incluye los premios de Composición Musical Julián Carrillo, Danza Contemporánea Lila López y Artes Populares Socorro Perea Sánchez.

      Cada disciplina otorgará un premio único de 100 mil pesos, además de las menciones honoríficas que determine el jurado. Las obras participantes deberán corresponder a proyectos realizados entre 2024 y la fecha de cierre de la convocatoria, y serán evaluadas por especialistas, artistas e investigadores con experiencia en cada una de las áreas convocadas.

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      El proceso de inscripción se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, donde las personas interesadas deberán registrar su información y presentar la documentación solicitada.

      En el caso de Artes Visuales y Artes Populares, la participación contempla una etapa posterior de entrega física de las obras que cumplan con los requisitos establecidos.

      La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de agosto de 2026 a las 14:00 horas.

      Los resultados se darán a conocer el 1 de noviembre y la ceremonia de premiación tendrá lugar el 20 de noviembre.

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