Manos que traducen el silencio, de Francisco Alba

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La exposición Manos que traducen el silencio, del artista Francisco Alba Hernández, se exhibe en la Casa Museo Manuel José Othón, una muestra de arte objeto que utiliza el simbolismo y los materiales para generar un diálogo con el público.

Su inauguración ocurrió como parte del programa Todos los lunes son de palique, el autor compartió aspectos de su trayectoria creativa y explicó el origen de varias de las piezas que integran esta muestra de arte objeto, construida a partir de materiales intervenidos, recuerdos personales y referencias a su experiencia en la música, el deporte y las artes plásticas.

A lo largo de la conversación, Alba Hernández señaló que la exposición surge de una práctica artística desarrollada durante varias décadas. El creador explicó que trabaja con la idea de expresar pensamientos e inquietudes a través de las manos, concepto que da sentido al título de la muestra.

También recordó que desde la infancia encontró en el dibujo, el color y la construcción de objetos una forma de comunicación que con el tiempo derivó en una producción marcada por la experimentación con materiales, texturas y composiciones diversas.

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Entre los temas abordados durante el palique destacó el papel de la imaginación en su proceso creativo. El artista relató que muchas de sus obras parten de objetos cotidianos que transforma mediante intervenciones plásticas, incorporando colores, relieves y elementos ensamblados.

Lejos de adscribirse a una corriente específica, definió su trabajo como una búsqueda constante de nuevas posibilidades visuales y de mensajes personales que cada pieza transmite desde materiales reutilizados o resignificados.

Parte importante de la exposición corresponde a obras relacionadas con experiencias significativas de su vida. Una de ellas integra una gorra, lentes y prendas relacionadas con décadas de actividad ciclista, elementos que el autor convirtió en una pieza que alude al esfuerzo cotidiano y al paso del tiempo.

Otras obras incorporan máscaras, tapas metálicas, mariposas, calaveras y composiciones abstractas donde el color y la textura adquieren un papel central dentro de la propuesta visual.

Asimismo, la música ocupa un lugar relevante dentro de Manos que traducen el silencio.

Durante la charla, Francisco Alba explicó que varias guitarras intervenidas forman parte de la muestra y funcionan como homenaje a compositores de la canción mexicana. Algunas de estas piezas incorporan versos y referencias a temas populares de autores como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara y Armando Manzanero.

Con esta exposición, el artista reúne distintas facetas de una trayectoria construida entre la pintura, la creación de objetos y la actividad musical, en una propuesta donde la memoria personal se convierte en materia artística.