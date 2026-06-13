logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Muestra Internacional de Cine

Por Estrella Govea

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Muestra Internacional de Cine
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La 79 Muestra Internacional de Cine continúa en la Cineteca Alameda con una programación que reúne producciones de México, Canadá, Palestina, Alemania, España, Francia y Noruega.

      El ciclo concluye el 17 de junio y presenta obras de cineastas reconocidos en festivales como Cannes, Berlín y Venecia, además de propuestas que abordan temas sociales, históricos y culturales desde distintas perspectivas.

      La programación del 13 de junio tendrá a Cobre, dirigida por Nicolás Pereda, una coproducción entre México y Canadá con duración de 79 minutos. La película tendrá funciones a las 18:30 y 20:00 horas. Al día siguiente se proyectará Gracias por operar con nuestro banco, de la directora palestina Laila Abbas, con funciones a las 16:30 y 18:15 horas. La cinta sigue a dos hermanas palestinas que enfrentan obstáculos legales para acceder a la herencia de su padre, situación que las lleva a confrontar las desigualdades que afectan a las mujeres en su entorno.

      Para el 15 de junio se presentará Expulsado del paraíso, del realizador alemán Fatih Akin, en horarios de 16:30 y 18:15 horas. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Nanning, un adolescente que vive en una isla alemana y enfrenta los cambios políticos y sociales de una nación en reconstrucción mientras busca definir su identidad y su lugar dentro de ella.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Félix Cardoso presentará "Éxodo al Génesis"
      Félix Cardoso presentará "Éxodo al Génesis"

      Félix Cardoso presentará "Éxodo al Génesis"

      SLP

      Estrella Govea

      GOL SINFÓNICO, HOY EN LA CINETECA ALAMEDA
      GOL SINFÓNICO, HOY EN LA CINETECA ALAMEDA

      GOL SINFÓNICO, HOY EN LA CINETECA ALAMEDA

      SLP

      Estrella Govea

      Una propuesta que une la música de concierto y la cultura futbolística con la Orquesta Sinfónica de SLP

      Convocatoria "Voces de la Memoria"
      Convocatoria "Voces de la Memoria"

      Convocatoria "Voces de la Memoria"

      SLP

      Estrella Govea

      EXTRANJERO PARA KIARA HURTADO
      EXTRANJERO PARA KIARA HURTADO

      EXTRANJERO PARA KIARA HURTADO

      SLP

      Redacción