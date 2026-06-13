Muestra Internacional de Cine
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La 79 Muestra Internacional de Cine continúa en la Cineteca Alameda con una programación que reúne producciones de México, Canadá, Palestina, Alemania, España, Francia y Noruega.
El ciclo concluye el 17 de junio y presenta obras de cineastas reconocidos en festivales como Cannes, Berlín y Venecia, además de propuestas que abordan temas sociales, históricos y culturales desde distintas perspectivas.
La programación del 13 de junio tendrá a Cobre, dirigida por Nicolás Pereda, una coproducción entre México y Canadá con duración de 79 minutos. La película tendrá funciones a las 18:30 y 20:00 horas. Al día siguiente se proyectará Gracias por operar con nuestro banco, de la directora palestina Laila Abbas, con funciones a las 16:30 y 18:15 horas. La cinta sigue a dos hermanas palestinas que enfrentan obstáculos legales para acceder a la herencia de su padre, situación que las lleva a confrontar las desigualdades que afectan a las mujeres en su entorno.
Para el 15 de junio se presentará Expulsado del paraíso, del realizador alemán Fatih Akin, en horarios de 16:30 y 18:15 horas. Ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a Nanning, un adolescente que vive en una isla alemana y enfrenta los cambios políticos y sociales de una nación en reconstrucción mientras busca definir su identidad y su lugar dentro de ella.
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