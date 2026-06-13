Recorrido "Un viaje a través del tiempo"

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El recorrido guiado "Museo Francisco Cossío, un viaje a través del tiempo" se realizará este sábado 13 de junio a las 13:00 horas y ofrecerá al público una aproximación a la historia, la arquitectura y las propuestas expositivas del recinto.

A lo largo de la visita, las y los asistentes recorrerán espacios dedicados al patrimonio histórico y artístico que resguarda el recinto. Entre ellos destacan la Sala Prehispánica, integrada por vestigios arqueológicos de distintas culturas; la Sala de Artes Aplicadas, que reúne objetos utilitarios y decorativos de distintas épocas; y la Sala de Arte Religioso, donde se exhiben piezas vinculadas con la tradición novohispana y la producción artística de carácter sacro.

También se abordará la historia del inmueble, una mansión de estilo palladiano construida entre 1919 y 1922 como la quinta Vista Hermosa, propiedad del historiador Joaquín Meade. Desde su apertura como Casa de la Cultura de San Luis Potosí en 1970, el recinto ha conformado un acervo que incluye piezas prehispánicas, enseres novohispanos, obras de los siglos XIX y XX y una destacada colección de artes utilitarias. Parte de este patrimonio ha sido exhibido en ciudades de México y en sedes internacionales como París, Nueva York y San Antonio.

Dentro de las muestras temporales se encuentra Conversaciones a destiempo, del artista José Luis Ramírez. La exposición reúne obras realizadas a lo largo de 26 años de trayectoria y presenta un diálogo entre imágenes de la memoria, referencias de la cultura popular y escenas de la vida cotidiana. A través de retratos, objetos y composiciones que combinan elementos del hiperrealismo con recursos visuales cercanos al dibujo, la muestra plantea reflexiones sobre la identidad, el paso del tiempo y las tensiones sociales presentes en la actualidad.

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El recorrido concluirá con la visita a Herencia, colores y texturas, de Xil Madrid Loyde, una exposición que explora las influencias que han dado forma a la producción artística del autor. La muestra integra paisajes de la Huasteca, escenas familiares, referencias arqueológicas, personajes mitológicos, festividades populares y composiciones abstractas. Mediante el uso de texturas y una paleta de colores sobria, las obras establecen un vínculo entre la experiencia personal del artista y los elementos culturales que forman parte de su entorno.

La actividad, incluida con el boleto de acceso, permitirá conocer tanto la colección permanente como las exposiciones temporales que actualmente se exhiben en sus salas.