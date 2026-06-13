cuentología

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Por cale agundis

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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      Es andar descalzo explorando el cielo,

      es cerrar los ojos y confiar jugando...

      es extender las manos y encontrar un árbol,

      es descubrir un roble muy grande a tu lado.

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      Es parar la maquinaria del reloj,

      es procurar un instante eterno,

      es sentirse preciso, sonriente y pasivo

      es olvidar los pequeños fríos de invierno.

      Es aquella sensación de fuerza contenida,

      es parar la violencia con seguridad reflexiva,

      es respirar, pensando sorprendida

      es ser libre al sentir el alma tan pasiva.

      Es darle cierto placer al raciocinio,

      es darle una mano al enemigo,

      es un padre cuidándote en el tiempo,

      dándote su amor y ofreciéndote su abrigo...

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