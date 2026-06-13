cuentología
Resumen
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Preguntas y respuestas
Es andar descalzo explorando el cielo,
es cerrar los ojos y confiar jugando...
es extender las manos y encontrar un árbol,
es descubrir un roble muy grande a tu lado.
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Es parar la maquinaria del reloj,
es procurar un instante eterno,
es sentirse preciso, sonriente y pasivo
es olvidar los pequeños fríos de invierno.
Es aquella sensación de fuerza contenida,
es parar la violencia con seguridad reflexiva,
es respirar, pensando sorprendida
es ser libre al sentir el alma tan pasiva.
Es darle cierto placer al raciocinio,
es darle una mano al enemigo,
es un padre cuidándote en el tiempo,
dándote su amor y ofreciéndote su abrigo...
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