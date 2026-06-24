Convocatoria TPIE 2026

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El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) abrió la convocatoria 2026 para ingresar a la Carrera Técnico Profesional Instrumentista Ejecutante (TPIE), programa académico incorporado a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado.

El proceso de admisión contempla el registro y envío de documentos que finaliza el 31 de julio, dirigido a jóvenes y personas adultas interesadas en cursar estudios profesionales de música.

La carrera ofrece formación en instrumentos como guitarra, piano, violín y viola, además de contenidos relacionados con interpretación, lectura musical, teoría y expresión escénica. El programa inició en 2004 con el propósito de formar profesionales capaces de desenvolverse en distintos lenguajes, formas y estilos musicales, tanto clásicos como contemporáneos, así como desarrollar propuestas propias a través de la ejecución y la creación artística.

Entre los requisitos de ingreso se encuentra haber concluido el bachillerato, contar con conocimientos básicos de solfeo, lectura rítmica y teoría musical, además de entregar la documentación oficial en formato digital. El perfil de aspirante considera aptitudes como sentido del ritmo, capacidad de interpretación musical, agudeza auditiva, constancia, interés por las artes y disponibilidad para cursar estudios de tiempo completo.

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Como parte del proceso de selección, el examen psicométrico se aplicará el 3 de agosto y las evaluaciones de conocimientos tendrán lugar el 18 de agosto. Los resultados se publicarán el 24 de agosto, mientras que el periodo de inscripciones permanecerá abierto del 24 al 31 de ese mismo mes. Las clases comenzarán el 1 de septiembre de 2026 a las 8:00 horas.

En su trayectoria académica, las y los estudiantes participan en recitales, conciertos, clases magistrales, congresos, charlas con especialistas y encuentros multidisciplinarios vinculados con la actividad cultural. Al concluir sus estudios, los egresados cuentan con herramientas para la ejecución instrumental, la difusión de la música, la docencia y la investigación.

Los resultados se dan a conocer el 24 de agosto