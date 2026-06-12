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Cultura

Convocatoria "Voces de la Memoria"

Por Estrella Govea

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Convocatoria "Voces de la Memoria"
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      La convocatoria "Voces de la Memoria. Tesoros Humanos Vivos de San Luis Potosí 2026", dirigida a identificar y reconocer a personas que han preservado y transmitido conocimientos, prácticas y expresiones culturales tradicionales dentro de sus comunidades, abrió su registro permanecerá hasta el 30 de junio del presente año.

      La iniciativa contempla el reconocimiento de mujeres y hombres que han contribuido a mantener vigentes diversas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial en el estado.

      Las postulaciones podrán realizarse en categorías relacionadas con ceremonias, fiestas y tradiciones comunitarias; tradiciones orales e idiomas originarios tének, náhuatl y xi´iuy; gastronomía y saberes alimentarios; técnicas artesanales y oficios tradicionales; música, danza y artes escénicas tradicionales; así como conocimientos vinculados con la naturaleza, la salud, el territorio y la cosmovisión.

      Las personas propuestas deberán acreditar al menos 30 años de trayectoria comunitaria en la preservación y transmisión de estos saberes.

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      La convocatoria no admite autopostulaciones, por lo que las candidaturas deberán ser presentadas por autoridades tradicionales o comunitarias, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, colectivos culturales o instituciones educativas.

      Las personas seleccionadas recibirán un estímulo económico de 30 mil 786 pesos con 67 centavos, además de un reconocimiento público. También serán incorporadas al Registro del Patrimonio Cultural como portadoras y portadores de saberes del patrimonio cultural inmaterial potosino.

      Los resultados se darán a conocer el 20 de julio de 2026 a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. La entrega de los estímulos está prevista para realizarse en una ceremonia pública antes del 30 de agosto.

      Las postulaciones podrán enviarse por correo electrónico a vocesdelamemoria.slp@gmail.com o entregarse de forma física en la Dirección General de Patrimonio Cultural, ubicada en José María Morelos número 1055, en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Para mayores informes se encuentra disponible el teléfono 444 814 5799.

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