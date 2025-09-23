La Dra. Mónica Amieva, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartió de manera remota la conferencia “El arte como pedagogía en México de los años setenta” en el Museo Universitario.

Esta charla se enmarca en el Ciclo de Conferencias: Arte Mexicano Moderno y Contemporáneo. Durante su presentación, la Dra. Amieva abordó la forma en que los artistas de la década de 1970 refuncionalizaron el arte como pedagogía para generar procesos educativos y criticar la educación.

La charla se centró en un grupo de artistas conocidos como la “generación de los grupos” que surgió a mediados de la década de 1970. Este periodo estuvo influido por el movimiento estudiantil de 1968, así como por la represión, la guerra sucia y la criminalización de la juventud. En este contexto, las y los artistas buscaron una agencia política y social para su práctica a través de la experimentación y la reinvención de los lenguajes plásticos.

La conferencista compartió casos específicos de obras que se convirtieron en metodologías pedagógicas o en críticas educativas. Entre las mismas se encuentra “La clase” de Proceso Pentágono, una intervención en Canal 11 que exponía la indiferencia institucional ante la represión social. Se habló también de los talleres de “El tendero”, de Mónica Mayer, que visibilizaron el acoso urbano, y de proyectos como el “Poema urbano”, del grupo Marzo y “Hasta el Abuelo”, del Taller de integración plástica.

Estos colectivos utilizaban el arte como un instrumento político y de activismo con el objetivo de llegar a públicos fuera de las galerías y los museos. A través de su trabajo, buscaron transformar los procesos sociales y consolidar metodologías que pudieran ser replicables. Muchos de estos grupos se vincularon con movimientos sociales y sindicales, buscando una crítica directa de la educación.

Amieva abordó las discusiones teóricas que rodearon a esta generación de artistas, destacó conceptos como la desmaterialización y el arte no-objetual, diferenciando las prácticas mexicanas del arte conceptual estadounidense por su anclaje social y político.