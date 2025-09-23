Aniversario del podcast Celebrar Inspira

El podcast Celebrar Inspira, conducido por Gabriela Olvera Zavala y Saúl Castro Tapia, celebró su primer aniversario con una jornada cultural en la Biblioteca Central del Estado.

La actividad reunió a colaboradores y público en torno a la conmemoración de este proyecto que difunde contenidos sobre días internacionales definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Creado por el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) en colaboración con el programa Salas de Lectura, el podcast se distribuye a través de las redes sociales del IPBA, la Biblioteca Central y el programa nacional. Cada entrega mensual se acompaña de una postal conmemorativa y aborda temas vinculados con derechos humanos, patrimonio cultural, lectura y libros.

Durante el festejo del 22 de septiembre, Saúl Castro Tapia ofreció la charla Celebrar desde el desierto y Gabriela Olvera Zavala presentó una ponencia, en la que explicó los conceptos centrales del proyecto. Ambas intervenciones dieron contexto a los objetivos del podcast y a su papel como medio de divulgación cultural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La jornada incluyó actividades de mediación de lectura con Eva Ortega Jiménez y Maribel Alavez, quienes compartieron El pájaro del alma. También participaron Alma Delia Ortiz Bravo, bibliotecaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con Tu voz inspira, tu derecho informa, y Martha Soriano, quien narró el cuento La niña que siempre tenía hambre.

Con esta conmemoración, Celebrar Inspira marcó un año de trabajo continuo en la difusión de temas culturales y sociales, mostrándose como un espacio de reflexión y participación comunitaria.