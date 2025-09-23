Talleres de arte textil y bordado

Los talleres de la Biblioteca Rafael Nieto Compeán tienen en su oferta técnicas que acercan a la comunidad al arte textil y al bordado.

Uno de los talleres es el de bordado de puntadas básicas, impartido por Patricia López Dávila. Se realiza cada miércoles de 17:00 a 19:00 horas en la sala general de la biblioteca. La actividad es gratuita y está pensada para quienes desean iniciarse en el bordado, conocer distintas técnicas y experimentar con materiales que permiten crear piezas personalizadas.

El aprendizaje incluye puntadas que pueden aplicarse en prendas de vestir, accesorios y objetos del hogar, con el propósito de transformarlos en piezas originales. Durante las sesiones, las personas asistentes elaboran muestras que les permiten ampliar sus habilidades y descubrir la versatilidad de este oficio.

