El cuerpo invisible, de Laura Rojas

La escritora potosina Laura Rojas presentó su libro El cuerpo invisible, en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del programa "Todos los lunes de Palique".

Durante la charla, la autora compartió el origen de una obra que reúne poemas centrados en la enfermedad, el desgaste físico y las experiencias vinculadas con el cuidado, la violencia y la discapacidad invisible.

El libro construye un recorrido por diagnósticos médicos, medicamentos, miedo, culpa y encierro, a partir de una escritura enfocada en el cuerpo y en la memoria emocional.

Laura Rojas del Toro explicó que la publicación surgió después de enfrentar problemas de salud derivados de una enfermedad autoinmune, además de años marcados por la violencia y las labores de cuidado hacia su hijo diagnosticado con autismo.

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A lo largo de la presentación, la autora habló sobre el proceso que dio forma al poemario y sobre el periodo en que dejó de escribir debido al desgaste físico y emocional. Señaló que, tras regresar a San Luis Potosí después de vivir en la Ciudad de México, retomó la escritura desde una perspectiva distinta, enfocada en las experiencias de las personas enfermas, cuidadoras y con discapacidad.