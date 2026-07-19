EL RUGIDO DEL DESIERTO

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El primer Festival por el Día Estatal del Pueblo Guachichil concluirá el 19 y 20 de julio con un programa integrado por conversatorios, presentaciones editoriales, recitales y actividades culturales en Mexquitic de Carmona y la capital potosina.

El encuentro acompaña la primera conmemoración oficial del Día Estatal del Pueblo Guachichil, establecido por el Congreso del Estado para reconocer la presencia histórica de este pueblo originario en San Luis Potosí.

Los guachichiles formaron parte de los pueblos chichimecas y ocuparon un amplio territorio que abarcó gran parte del actual San Luis Potosí, además de regiones de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco.

En el territorio potosino tuvieron presencia en el Altiplano, la Sierra de Álvarez, el valle de San Francisco y la región centro. Su conocimiento del entorno, el manejo del agua, el uso de plantas y la movilidad por el desierto forman parte de los elementos que la investigación histórica ha documentado sobre esta comunidad.

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La conmemoración también recuerda el papel que desempeñó este pueblo durante la Guerra Chichimeca, conflicto que se prolongó por más de medio siglo durante la expansión española hacia el norte de la Nueva España. Diversos cronistas describieron a los guachichiles como un grupo con amplio dominio del territorio y habilidad en el uso del arco y la flecha, características que les permitieron sostener una prolongada resistencia.

Las actividades del domingo 19 de julio iniciarán de 9:30 a 12:00 horas en la Plaza de Damián Carmona, en Mexquitic de Carmona, con un programa que reunirá conversatorios, presentaciones de libros, danza y cantos. Más tarde, a las 16:00 horas, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes recibirá el recital "Memorias del desierto. Cantos tradicionales", dedicado a la música vinculada con la memoria del pueblo guachichil.

El festival concluirá este lunes 20 de julio, a las 19:30 horas, con la presentación del libro La disputa por la barbarie. Discursos oficiales sobre los indios chichimecas del antiguo Valle de San Luis, siglo XVI, de la investigadora Tania Libertad Zapata, en la Casa Museo Manuel José Othón.

Con esta actividad cerrará un programa que durante varios días reunió conferencias, presentaciones editoriales, talleres y expresiones artísticas para acercar al público a distintos aspectos de la historia y la permanencia de la memoria guachichil.