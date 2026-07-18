Historia y patrimonio guachichil en festival
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El primer Festival por el Día Estatal del Pueblo Guachichil continuará sus actividades el sábado 18 de julio con un programa que reunirá conferencias, actividades comunitarias, expresiones artísticas y ceremonias en distintos espacios de la capital.
La programación iniciará a las 9:00 horas con una sesión del Club Toastmasters Coparmex San Luis en la Universidad UNID. A partir de las 10:00 y hasta las 17:00 horas, el Centro Cultural El Atrio, en el Museo del Virreinato, albergará un mercadito artesanal, musical y dancístico, donde el público podrá conocer propuestas relacionadas con la cultura y las expresiones artísticas vinculadas al festival.
En ese mismo recinto se desarrollará el ciclo de conferencias. El encuentro busca acercar al público a distintos aspectos de la presencia histórica del pueblo guachichil en el territorio potosino mediante actividades académicas, culturales y de divulgación.
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