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Cultura

Paseo Esmeralda dedicará su jornada a la paz

Por Estrella Govea

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Paseo Esmeralda dedicará su jornada a la paz
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      El Corredor Cultural y Literario "Paseo Esmeralda" tendrá una nueva edición el sábado 25 de julio, de 17:00 a 21:00 horas, en la Calzada de Guadalupe, con un programa dedicado al Día Mundial de la Paz a través de la Cultura, el Día Verde y el Día Fuera del Tiempo. 

      La programación iniciará a las 17:00 horas con la presentación del libro La exploración botánica en San Luis Potosí, de 1827 al 2024, a cargo del Dr. Juan Antonio Reyes Agüero; el cuentacuentos y presentación de El escudo mágico de Coco, por Elizeth Ramírez, y una clase de tango con Mónica Palacios y Anuar Denier. A las 17:40 horas continuarán la charla Los Derechos de la Madre Tierra, la presentación del fanzine Hiperstición: del ecoterror al solarpunk, de Gustavo Antonio "Gustoño", y el libro Geopolítica para neófitos, de Gordito Blue.

      A partir de las 18:20 horas se llevarán a cabo la charla Avances en la protección de la Sierra de San Miguelito, con Luis Enrique Rodríguez Sánchez, entre otros eventos. En el espacio de Micrófono Abierto se realizará una tertulia sobre los servicios editoriales Debajo del agua.

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