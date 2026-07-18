"Colores y texturas", actividad infantil

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La actividad infantil "Colores y texturas" se realizará este sábado 18 de julio a las 11:00 horas, en el Museo Francisco Cossío y esta dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años.

La propuesta toma como punto de partida la exposición temporal "Herencia, colores y texturas de Xil", con el propósito de acercar al público infantil al trabajo del artista mediante un recorrido y una actividad creativa.

Iniciará con un encuentro entre las y los asistentes y el artista Xil Madrid Loyde, quien compartirá aspectos de su trayectoria y responderá preguntas sobre su proceso creativo y su técnica plástica. Posteriormente, el grupo recorrerá la muestra acompañado por el expositor para conocer las características de las obras que integran la exhibición.

Después de la visita guiada, las niñas y los niños participarán en una actividad artística en los jardines del museo, donde elaborarán una pieza inspirada en los colores, formas y texturas presentes en la exposición. La dinámica busca que las infancias experimenten con materiales y desarrollen una interpretación propia a partir de lo observado durante el recorrido.

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La actividad tiene costo y cupo limitado.