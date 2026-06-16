Emergiendo, Muestra de arte de Chío Kancib

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Emergiendo, es una muestra de arte al aire libre de la artista visual Chío Kancib, pieza ubicada temporalmente en la terraza oriente del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). El mural aborda temas como la resiliencia, el duelo y la muerte desde una perspectiva simbólica que une experiencias personales con reflexiones compartidas sobre los procesos de cambio y recuperación.

La obra incorpora la representación de la muerte como un símbolo de transformación, acompañada por formas orgánicas y una paleta cromática intensa. Estos elementos construyen una narrativa visual que narra el tránsito de momentos de dificultad hacia etapas de crecimiento, a partir de imágenes cargadas de significado espiritual y emocional. De acuerdo con la artista, Emergiendo parte de una experiencia común: atravesar periodos de oscuridad y encontrar apoyos que permitan avanzar. La propuesta toma como punto de partida la idea de que toda persona enfrenta circunstancias complejas y que el acompañamiento, ya sea individual o colectivo, forma parte de los procesos de sanación.

La trayectoria de Chío Kancib también se refleja en la construcción visual del mural. Formada en diseño industrial, ha desarrollado una práctica artística que transita entre el graffiti, la pintura sobre lienzo y el muralismo. Su trabajo incorpora influencias de la cultura prehispánica, la estética psicodélica y las experiencias derivadas de su estancia en India, elementos que convergen en esta intervención realizada especialmente para el museo.

Como parte del programa curatorial que reúne distintas propuestas en torno a la salud mental, el duelo y la resiliencia, Emergiendo utiliza el espacio público del museo para establecer un diálogo con las y los visitantes.

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A través del lenguaje mural, la obra propone una reflexión sobre la capacidad de afrontar pérdidas, reconocer los procesos personales y encontrar caminos para continuar.