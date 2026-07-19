Emilio Contreras presentará Los Párpados

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El escritor Emilio Contreras presentará su obra literaria Los Párpados, el próximo 24 de julio a las 18:00 horas; la presentación incluirá una charla con el autor, quien compartirá con el público aspectos relacionados con la escritura y el origen de este volumen de cuentos.

El libro reúne seis relatos que exploran la presencia de acontecimientos extraordinarios dentro de situaciones cotidianas. A lo largo de las narraciones aparecen escenarios donde los límites de la realidad se modifican sin romper con la lógica interna de cada historia, con personajes que enfrentan sucesos fuera de lo habitual desde una perspectiva cercana a lo fantástico.

En la obra, Contreras plantea preguntas sobre la percepción, la fe y aquello que suele considerarse un milagro.

Sin recurrir a una narrativa de terror o de corte religioso, los cuentos presentan pequeñas alteraciones de la realidad que invitan al lector a observar otros modos de comprender el entorno y las experiencias de sus personajes.

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Emilio Contreras nació en la Ciudad de México en el año 2000. Es licenciado en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma de Querétaro y cursa la Maestría en Literatura Hispanoamericana en El Colegio de San Luis. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Punto de Partida, La palabra y el hombre, Armas y Letras y Revista Carátula, además de obtener reconocimientos en certámenes nacionales de cuento y narrativa.

La presentación permitirá al público conocer el proceso de creación de Los párpados, primer libro de cuentos del autor, publicado en 2024 dentro de la colección Biblioteca Aretusa.

El encuentro ofrecerá un espacio para dialogar sobre la propuesta literaria de Contreras y el lugar que ocupa este volumen dentro de su trayectoria como narrador.