Escribir abre los ojos a lo extraordinario

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En "Los párpados", Emilio Contreras comparte su interés en mostrar cómo la realidad puede abrir pequeñas grietas por donde asoma lo extraordinario. El autor explica que le atraen las historias donde "parece que estamos en nuestra misma realidad y de repente ocurre un desliz, un tropiezo hacia otro plano", no porque el mundo se desmorone, sino porque "se agrieta" y permite mirar "hacia el otro lado". Esa idea se convierte en el eje de los seis cuentos.

Esa forma de entender la ficción también responde a una postura personal. Contreras afirma que nunca ha sentido la necesidad de racionalizar todo aquello que resulta extraordinario. "Para mí es más bello aceptar el fenómeno como es", comenta, y añade que esa visión terminó por incorporarse a su literatura, donde el asombro ocupa un lugar más importante que la explicación.

Para Contreras, la literatura no tiene la obligación de explicar el mundo. Su apuesta consiste en algo más sencillo y, al mismo tiempo, más complejo: cambiar la forma en que lo observamos. Esa idea atraviesa "Los párpados", su primer libro de cuentos, publicado por Eleusis Jardín Editorial en 2024, donde seis historias colocan a personajes comunes frente a acontecimientos que alteran apenas la realidad. No aparecen monstruos ni universos fantásticos; basta un pequeño desliz para que lo cotidiano revele otra posibilidad.

El escritor, originario de Ciudad de México y egresado de Estudios Literarios por la Universidad Autónoma de Querétaro, explica que ese interés surgió de una manera muy personal de relacionarse con el asombro. Mientras muchas historias buscan explicar aquello que resulta extraordinario, él prefiere conservar el misterio. "Para mí es más bello aceptar el fenómeno como es", afirma, convencido de que intentar desmontarlo termina por restarle fuerza. Esa postura, reconoce, terminó convirtiéndose en una forma de escribir.

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ABRIR LOS PÁRPADOS

Aunque el título del libro remite al acto físico de abrir los ojos, para Contreras también representa una invitación a modificar la percepción. Sus cuentos parten de escenarios reconocibles hasta que algo altera discretamente su lógica.

El autor explica que nunca le interesó construir mundos completamente separados de la realidad, sino provocar pequeñas fisuras. "Parece que estamos en nuestra misma realidad y de repente ocurre un desliz, un tropiezo hacia otro plano", dice. No se trata de que el mundo desaparezca, sino de que "se agriete" lo suficiente para permitir que el lector vea aquello que normalmente permanece oculto.

Esa idea también define el lugar que ocupa el milagro dentro del libro. No aparece como una verdad absoluta ni como una explicación religiosa, sino como una posibilidad que depende de la disposición de quien observa.