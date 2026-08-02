La escritora Gabriela Elea Bárcena presentó en la Librería Gandhi San Luis Potosí Centro, los libros Desacelerarte: Aprendiendo a autogenerar bienestar y Parking Song: Una aventura arrítmica, en una charla acompañada por Jaime Fonte y Pelusa Ávila, quienes dialogaron con la autora sobre el origen de ambas publicaciones y las experiencias que dieron forma a su escritura.

En Desacelerarte: Aprendiendo a autogenerar bienestar, la autora aborda el impacto que el estrés, la autoexigencia y el ritmo acelerado de la vida tienen en las personas. A partir de su experiencia, explica el origen de estas emociones y propone ejercicios y herramientas para comprenderlas, con el propósito de favorecer el bienestar y abrir espacios para el descanso, la reflexión y el cuidado personal.