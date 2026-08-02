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ESCLAVITUD EN SLP

Por Estrella Govea

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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ESCLAVITUD EN SLP
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      La historia de San Luis Potosí en el periodo novohispano no puede entenderse sin la presencia de personas africanas esclavizadas, vinculadas al desarrollo de la minería y el comercio. A partir de documentos notariales y registros de compraventa, el historiador Ramón Alejandro Montoya, expuso durante la conferencia, El esclavo africano en el SLP novohispano, cómo este sistema convirtió a seres humanos en mercancías y formó parte de la estructura económica y social del antiguo SLP.

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