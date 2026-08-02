"No Nato", una obra que cambia con quienes la interpretan

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La puesta en escena No Nato es una obra de la compañía costarricense Los Innato, dirigida por Marko Fonseca, que ha cambiado con el paso del tiempo y con cada uno de sus intérpretes. Así lo explicó la bailarina Estefanía Dondi, quien actualmente forma parte del elenco y señaló que la pieza, creada hace más de una década, ha adquirido nuevas lecturas sin perder su esencia. En esta versión, el cambio de intérpretes también modificó las relaciones que se construyen en escena y la manera en que dialoga con el público.

La obra fue presentada en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes, como parte de la edición 46 del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López.

Dondi explicó que su incorporación implicó apropiarse de una obra que no creó, sino encontrar la forma de hacerla propia. Aunque parte de la estructura y algunos movimientos permanecen, la interpretación surgió a partir de su experiencia, de la interacción con su compañero en escena y de la búsqueda por construir nuevos significados desde el cuerpo.

La intérprete señaló que la propuesta no depende de una narrativa tradicional, sino de un lenguaje corporal capaz de comunicar emociones y estados físicos. Para lograrlo, el trabajo requirió una preparación física constante, desde entrenamiento cardiovascular hasta fuerza, con el objetivo de confiar en el cuerpo como herramienta expresiva y llevarlo al límite sin perder la capacidad de interpretar.

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