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Cultura

"Espacios para Imaginar", trabajo de niñas y niños

Por Estrella Govea

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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"Espacios para Imaginar", trabajo de niñas y niños
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      La Galería 5 del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa" alberga la exposición Espacios para Imaginar, integrada por obras realizadas por niñas y niños que participan en los talleres semestrales de artes visuales del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA).

      La muestra presenta una selección de trabajos desarrollados durante el semestre bajo la guía de los docentes Alan Castro, Ema Hernández, Melissa Salazar y Monse Escudero.

      La exposición reúne piezas de dibujo, pintura, grabado, escultura, textil y animación. Cada obra refleja el proceso de experimentación que las y los estudiantes desarrollaron a partir de distintos materiales, técnicas y formas de representación, con propuestas que muestran diversas maneras de observar e interpretar su entorno.

      El proyecto pone a la imaginación como un punto de partida para la creación artística. A través de los ejercicios realizados en los talleres, las niñas y los niños exploraron posibilidades plásticas, formularon preguntas y construyeron respuestas visuales desde su propia experiencia, sin concentrarse en un único lenguaje artístico.

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      Las obras también muestran el trabajo colectivo que se desarrolla en los talleres, donde el intercambio entre docentes y estudiantes forma parte del proceso de aprendizaje. Ese diálogo permite que cada participante experimente con diferentes recursos y encuentre formas propias de expresión dentro de las artes visuales.

      Espacios para imaginar ofrece un panorama del trabajo realizado por las infancias en los talleres semestrales del IPBA y del acercamiento que mantienen con distintas disciplinas artísticas.

      La muestra reúne los resultados de ese proceso en un recorrido que da cuenta de la diversidad de técnicas, intereses y propuestas surgidas a lo largo del semestre.

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