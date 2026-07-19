Estreno del cortometraje La Casa que Pidió Arder

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La proyección especial del cortometraje La Casa que Pidió Arder, dirigido por el cineasta potosino Fabián Ortega Zúñiga se llevó a cabo en la Cineteca Alameda.

La función, reunió al público y equipo del proyecto para conocer la más reciente producción del realizador, quien presentó una historia centrada en el horror psicológico.

El cortometraje sigue a un joven que acude a un negocio clandestino donde fuerzas sobrenaturales ofrecen la posibilidad de corregir un error del pasado. A partir de ese planteamiento, la historia desarrolla un relato que aborda la culpa, el miedo y las consecuencias de las decisiones, con una propuesta inspirada en elementos clásicos del cine de horror.

Fabián Ortega Zúñiga es licenciado en Cine y Animación Digital y cuenta con una trayectoria de cinco años en la industria audiovisual.

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Durante ese periodo ha dirigido más de diez proyectos entre cortometrajes de ficción, videoclips musicales y campañas publicitarias para empresas de alcance estatal y nacional.

La presentación permitió mostrar al público una producción realizada por un creador potosino que continúa desarrollando proyectos dentro del ámbito cinematográfico. La función también abrió un espacio para acercar a los asistentes a una propuesta independiente construida desde el género del horror.

Con este estreno, La Casa que Pidió Arder inició su recorrido ante el público con una primera exhibición en la Cineteca Alameda, donde la historia y la propuesta visual del cortometraje marcaron el inicio de su difusión en espacios dedicados al cine.