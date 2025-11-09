logo pulso
Fotogalería

Estado

Presentan aspirantes a reina de la Feria

Por Carmen Hernández

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Fueron presentadas las 9 candidatas a reina de la Flor más bella del Ejido, la elección y  coronación será el próximo 21 de noviembre, con el arranque del evento ferial.

En el evento estuvieron presentes la titular del DIF, Karina Quintero, Esteban Govea director de Educación Municipal, Beatriz Hernández, regidora, la empresaria Sofía Esparza, así como las reinas de la Fiesta de Todos 2024, Marisol Juárez, reina de los Azhares. 

También será coronada Xitlalli Charre Reina de la Fiesta de Todos. 

El ramillete de azahares está integrado por Melanie Sánchez, de la colonia Centro, Luna Alexandra Ceron, representante de la Delegación de Pastora, Andrea del Pilar Vargas, de la localidad Bordo  Blanco, Yuliana Sofía Galván, del anexo al Riachuelo, Dulce Coral Reséndiz de la comunidad de la Palmita, Citlaly Rodríguez del Ejido de San Marcos, Karina del Karmen Pérez, del Aguacate, Claudia Lizeth Arvizu Alvarado del Barrio de la Cofradía.

