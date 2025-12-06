El Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” será sede este 6 de diciembre, desde las 15:00 horas, de la segunda edición del Expreso de Música Electrónica, un encuentro que reunirá a más de veinte DJs nacionales y locales en una jornada dedicada a los distintos lenguajes del género. La actividad ocupará varios espacios del recinto y concentrará una programación continua que se extenderá por casi doce horas.

En esta edición, el festival dispondrá de tres escenarios que presentarán Hard Techno, Psytrance, Techno, House y Drum & Bass. Entre las y los invitados se encuentran Diamond Beat, Fuki, Afecto Tlacolo, Marcov, Unrealx, Ponc, Dogma88, Trajer, Sr. Hyde, Skiber, Frank Ck, Page One, Axer, Carballo, Einsekt, Danzen, Luis Heme, Panthera, Mic-cio, Digital White y Jaaz Robledo, además del line up encabezado por Magnolia Coronado, Releasse y Jhasi.

Una parte del programa dará visibilidad a proyectos que han surgido en la escena reciente. Descenso presentará una propuesta orientada al hard groove y hard techno, con una mezcla que busca dinamismo y velocidad. Por su parte, Ramah trabaja atmósferas donde confluyen afro house, dark disco y texturas electrónicas que exploran contrastes sonoros. A ellos se suma el proyecto Murder on the Dancefloor, del crew The Calm MX, con un repertorio que atraviesa house, nu disco, indie dance, high energy y techno.

El acceso general tendrá un costo de 150 pesos más un juguete nuevo no bélico y sin pilas, mientras que las niñas y niños menores de 13 años deberán ingresar acompañados de una persona adulta y entregar también un juguete. La organización prevé reunir a más de mil asistentes durante la jornada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta programación, el Expreso de Música Electrónica pretende ser un espacio que convoca a proyectos de diversas escenas y generaciones, y propone un recorrido sonoro que acerca al público a la variedad de estilos que conforman la música electrónica actual.