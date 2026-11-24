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Ya pasó El Buen Fin, aunque todavía queda el Black Friday (el próximo viernes 27 de noviembre) para aprovechar las ofertas y descuentos en el sector turístico.

En "Destinos" de EL UNIVERSAL te contamos sobre siete empresas con promociones, para que empieces a planear tu próximo viaje.

Descuentos en Booking.com

Descuentos en Booking.com

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Booking.com es uno de los metabuscadores de viajes más grandes, por lo que este Black Friday tendrá descuentos en alojamientos, renta de autos, experiencias y tours.

En el caso de los hoteles, las rebajas pueden ser de hasta 40% en aproximadamente 41 mil propiedades en todo el mundo. Más de dos mil de estas, se encuentran en México.

Aplica en viajes antes del 31 de diciembre de 2027.

Si vas a rentar un auto para moverte libremente, la plataforma cuenta con más de 200 proveedores de alquiler, que tendrán descuentos de hasta 25%.

La recogida del coche deberá ser entre el 19 de noviembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

En cuanto a las actividades en los destinos y entradas a sitios de interés, Booking.com tiene hasta 20% de descuento en más de 18 mil experiencias alrededor del mundo.

El periodo de reserva es de 180 días.

Promociones en vuelos y cruceros

Vuelos de Volaris

Son varias las aerolíneas con ofertas ´irresistibles´. Una de ellas es Volaris, con promociones en vuelos nacionales e internacionales.

Saliendo de CDMX se pueden reservar vuelos sencillos a Monterrey desde $237 pesos por persona; a Guadalajara desde $495; a Tijuana desde $743; a Los Cabos desde $759 o a Cancún desde $919.

Si planeas salir del país, del AICM hay boletos sencillos a destinos como Ciudad de Guatemala a partir de $973 pesos por persona; $1,232 a San José, Costa Rica y $2,632 a Lima.

De Guadalajara a Medellín, la tarifa inicia en $2,396, mientras que de Cancún a Bogotá comienza en $4,713.

Vuelos de Iberia

Si planeas viajar directamente a Europa desde CDMX, las promociones en boletos de ida y vuelta en rutas de Iberia son una opción. Muchos de ellos tienen escalas.

- A Madrid (directo): desde $24,180 pesos por persona.

- A Bilbao (con escala): desde $24,517 pesos por persona.

- A Florencia (con escala): desde $24,683 pesos por persona.

- A Barcelona (con escala): desde $24,704 pesos por persona.

- A Venecia (con escala): desde $24,741 pesos por persona.

- A Praga (con escala): desde $24,835 pesos por persona.

Válidos en los siguientes periodos de vuelo:

De México a Europa: del 12 de diciembre de 2026 al 15 de enero de 2027 y del 8 al 29 de marzo de 2027.

De Europa a México: del 15 de diciembre de 2026 al 15 de enero de 2027 y del 12 de marzo al 12 de abril de 2027.

Parques y tours de Xcaret

Grupo Xcaret se une al Black Friday con ofertas en boletos de parques y actividades en la Riviera Maya:

15% de descuento en entradas regulares y Plus a Xcaret.

20% de descuento en entradas a Xel-Há todo incluido, Xplor, Xplor Fuego, Xenses, Xoximilco.

20% de descuento en tours Xichén Deluxe y Clásico.

25% de descuento en tour Xenotes, ATV Experience en Cancún y Playa del Carmen y Xcaret Catamarán (en categorías Prime y Light).

Válidos hasta el 1 de diciembre, utilizando el código BLACKF26.

Hoteles de Fiesta Americana

Si planeas una escapada a la Riviera Maya, el Pacífico mexicano o incluso a República Dominicana y buscas hoteles, Fiesta Americana ofrece estadías con hasta 55% de descuento, 30% adicional por compras anticipadas, bonos de hasta $5,000 pesos utilizables en restaurantes, bares y experiencias (en reservas de 3 o más días) e incluso 25% de en comidas y cenas de las propiedades.

Algunas de las propiedades participantes son: Devossion by Live Aqua Playa del Carmen, Devossion By Live Aqua Celebration Resort & Spa Isla Mujeres, Live Aqua Cancún, Fiesta Americana Condesa Cancún, Live Aqua Punta Cana, Fiesta Americana Puerto Vallarta, Fiesta Americana Riviera Nayarit Resort & Spa, Grand Fiesta Americana Coral Beach, Grand Fiesta Americana Riviera Cancún y Grand Fiesta Americana Los Cabos.

Promociones válidas en viajes a realizarse como límite el 30 de abril de 2027.

Cruceros de Oceania Cruises

¿Qué tal un viaje en un crucero de lujo a mitad de precio? La naviera Oceania Cruises se une al Black Friday con ofertas de hasta el 50% de descuento en más de 200 viajes.

Los itinerarios -entre agosto y noviembre de 2027- más destacados son: 10 días a bordo de Oceania Marina, de Estambul a Trieste; 7 días en el Oceania Allura, de Atenas a Roma; 7 días por el Caribe en el Oceania Marina, de Miami a Miami u 11 días en el Oceania Riviera, de Hong Kong a Tokio.

Las tarifas por huésped inician en los 1,520 dólares, aproximadamente $29,000 pesos.

Las ofertas estarán disponibles hasta el 1 de diciembre de 2026.

Cruceros de Royal Caribbean

Otra alternativa para viajar en crucero durante 2027 es Royal Caribbean, una de las navieras más grandes e importantes del mundo.

En este caso, el sitio web indica que se pueden alcanzar ahorros de hasta $16,950 pesos por persona en itinerarios desde 3 y hasta 25 noches.

Algunas de sus salidas incluyen visitas a San Diego, Ensenada, Nassau, Perfect Day at CocoCay, Vancouver, Brisbane, Sídney, Cozumel, Mazatlán, Barcelona, San Juan, Alaska, Casablanca, Santorini, Dubrovnik, Atenas, Shanghái, Busan, Fukuoka, Hong Kong, Marsella, Capri y más.

Las tarifas por huésped inician en los $799 pesos y pueden ascender hasta los $71,679 pesos.

El precio no incluye impuestos, gastos portuarios y tasas.