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El jueves 26 de noviembre, miles de familias en Estados Unidos se reunirán alrededor de la mesa para celebrar el Thanksgiving Day, una de las fechas más importantes de su calendario.

¿Por qué no se celebra Thanksgiving en México?

El tradicional pavo, el puré de papa, los postres y los desfiles volverán a formar parte de un día dedicado a agradecer por lo ocurrido durante el año. Sin embargo, hay una pregunta que surge cada noviembre: ¿por qué esta celebración no forma parte de las tradiciones mexicanas? A continuación te lo decimos.

La principal razón está relacionada con las diferencias históricas y culturales entre ambos países. En Estados Unidos, el Thanksgiving tiene como uno de sus principales antecedentes la celebración de la cosecha que tuvo lugar en 1621, cuando los primeros colonos ingleses de Plymouth compartieron alimentos con integrantes del pueblo indígena Wampanoag.

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En cambio, las tradiciones mexicanas tienen raíces en las antiguas civilizaciones mesoamericanas y en los acontecimientos que marcaron el periodo colonial. Por ello, el Día de Acción de Gracias no se incorporó al calendario cultural mexicano de la misma manera que ocurrió en territorio estadounidense.

Sin embargo, eso no significa que nadie lo festeje en México. En entidades fronterizas como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, algunas familias acostumbran reunirse para compartir la cena, principalmente por la cercanía con Estados Unidos y los vínculos familiares y culturales que existen entre ambos lados de la frontera.

Origen del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

La historia del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses establecidos en Plymouth, actual estado de Massachusetts, organizaron una celebración después de conseguir una cosecha abundante, tras enfrentar un invierno particularmente complicado.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, aquel encuentro contó con la participación de colonos ingleses y miembros de la comunidad indígena Wampanoag. La convivencia se prolongó durante tres días y estuvo relacionada con la recolección de alimentos, la supervivencia y las condiciones que permitieron a los primeros asentamientos europeos mantenerse en la región.

No obstante, la celebración no se convirtió en lo que conocemos en actualidad.

Fue hasta 1789 cuando George Washington, entonces presidente de Estados Unidos, proclamó un día nacional de agradecimiento. La intención era reconocer las circunstancias favorables para el país y promover un día dedicado a la reflexión y la gratitud.