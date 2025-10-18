logo pulso
Festival Nacional del Hongo en Casa Kuuxum

Por Estrella Govea

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Festival Nacional del Hongo en Casa Kuuxum

Continua el primer Festival Nacional del Hongo “Entre micelios y saberes: Ciencia, Arte y Comunidad” los días 18 y 19 de octubre en Casa Kuuxum, colectivo organizador del evento. El encuentro busca reunir ciencia, arte y tradición en torno al conocimiento del Reino Fungi, promoviendo el aprendizaje y la convivencia comunitaria.

La iniciativa, encabezada por la ingeniera Sandra Jazmín Velázquez Mireles, fundadora y directora de Casa Kuuxum, propone un encuentro multidisciplinario que une la divulgación científica con la creatividad artística. A lo largo de los días, el público podrá participar en conferencias, talleres, exposiciones y actividades culturales que abordan la importancia ecológica, alimentaria y simbólica de los hongos.

El programa del sábado 18 de octubre, que se desarrollará de 12:00 a 20:00 horas, incluye una serie de charlas científicas sobre temas como los hongos funcionales, el micelio como red de conexión biológica, la biodiversidad del noreste mexicano y el valor de los hongos como alimento nutracéutico. Además, se presentará el proyecto “Hongoosto Orizaba” y se ofrecerán degustaciones de extractos naturales.

