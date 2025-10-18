La Comunidad Psicoanalítica Potosina llevará a cabo la tercera sesión del ciclo “Del inconsciente al surrealismo”, será este sábado 18 de septiembre a las 10:00 horas en los patios del Museo Leonora Carrington, y está dirigida a personas interesadas en el psicoanálisis y el arte.

El encuentro se desarrolla con una lectura grupal dedicada a explorar los vínculos entre el pensamiento freudiano y las corrientes artísticas del siglo XX.

En esta sesión, el grupo abordará el periodo de formación de Sigmund Freud bajo la tutela del neurólogo Jean-Martin Charcot, figura clave en el desarrollo de la neurología moderna. Durante su estancia en la Salpêtrière de París, entre 1885 y 1886, Freud observó los experimentos de Charcot sobre la histeria y la hipnosis, lo que marcó un punto decisivo en su carrera. Charcot demostró que la histeria no era simulación, sino una alteración real del sistema nervioso, idea que influiría en las primeras teorías freudianas sobre el trauma y el inconsciente.

El análisis de esta relación maestro-discípulo permite comprender cómo Freud pasó del método hipnótico al estudio del origen psíquico de los síntomas. Al notar que la hipnosis solo producía resultados temporales, Freud comenzó a desarrollar un enfoque basado en la palabra, el recuerdo y la asociación libre. De ese proceso surgiría el psicoanálisis, disciplina que transformó la comprensión de la mente humana y abrió nuevas rutas para la interpretación del arte y los sueños.

A través de esta lectura, las y los participantes revisarán textos que muestran la transición de Freud desde la observación médica hacia la exploración del inconsciente, una idea que más tarde influiría en los artistas surrealistas, quienes encontraron en sus teorías un medio para representar lo irracional y lo onírico.