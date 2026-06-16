FUNCIÓN DE FIN DE CURSOS DE DANZA EN EL IPBA

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El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) presentará la función de fin de cursos 2026 de su área de danza hoy martes 16 de junio a las 18:30 horas en el Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

El programa reunirá a estudiantes de distintos talleres que mostrarán el trabajo realizado durante el ciclo académico a través de coreografías que abarcan diversos estilos y tradiciones dancísticas.

La iniciará con Comienzos, una pieza colectiva interpretada por el Taller de Danza Árabe y el Taller de Canto del IPBA, bajo la dirección de Irene Martínez. También se incluirán participaciones del Taller de K Pop y Hip Hop Juvenil con las coreografías Mix Bullet to de Brain y Mix Heart I Need of a Hug, creadas por Aketzalli Cervantes, además de una presentación del Taller de K Pop dirigida por Víctor Guevara.

Dentro del repertorio también participarán los grupos de danza clásica, contemporánea y jazz. El Taller de Danza Clásica Intermedios, dirigido por Fernando Escalante, y el Taller de Danza Clásica Principiantes presentarán distintas propuestas escénicas, entre ellas Una noche árabe, con coreografía de César Montalvo.

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A su vez, los talleres de danza contemporánea mostrarán trabajos desarrollados por estudiantes de nivel principiante e intermedio, mientras que el Taller de Danza Jazz interpretará la pieza I Have Nothing, con coreografía de Itzel Partida.

Las danzas polinesias tendrán presencia mediante las coreografías Tahiti Brazil y Bora Bora y Thaiti Tahiti, interpretadas por el Taller de Danzas Polinesias Mauna Loa, bajo la dirección de Araceli Domingo.

El programa también contempla la participación del Taller de Hip Hop-Breaking Juvenil, dirigido por Agustín Márquez, así como la pieza Hito, creada por Sharon E. Saldaña.

El cierre de la presentación estará a cargo de los grupos de danza folclórica del instituto.

El Taller de Danza Folclórica del IPBA interpretará estampas de Veracruz con La Bruja y El Colás, mientras que el Grupo de Danza Folclórica Fuego Nuevo llevará al escenario un cuadro representativo de Guanajuato