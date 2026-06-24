Gabriel Mata Martínez presentará su obra literaria

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El libro Llamados de detalle. Otra historia de ella, de Gabriel Esaul Mata Martínez, será presentado el 25 de junio a las 19:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes.

La presentación incluirá los comentarios de Adonai Uresti y Jimena Rosillo, quienes dialogarán con el autor sobre los elementos que integran la novela. El encuentro ofrecerá un acercamiento a los temas que atraviesan la obra y al proceso creativo que dio origen a la publicación.

La historia sigue a personajes que transitan entre amistades cambiantes, noches de fiesta, relaciones personales y decisiones que marcan distintas etapas de la juventud. La trama se desarrolla en espacios cotidianos de la ciudad, que funcionan como punto de partida para reflexionar sobre experiencias compartidas por una generación.

A través de esta narración, el autor trata asuntos como la incertidumbre frente al futuro, la influencia de las redes sociales, las dinámicas laborales y el desgaste de los vínculos humanos. La novela también plantea preguntas sobre la identidad y el lugar que ocupan las personas en un contexto marcado por la inmediatez y la hiperconectividad.

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La presentación permitirá conocer una obra que sitúa sus conflictos y personajes en entornos reconocibles para el público local. Además de la conversación sobre el libro, las y los asistentes podrán intercambiar impresiones con el autor acerca de una historia que retrata inquietudes, hábitos y formas de convivencia presentes en la vida contemporánea.