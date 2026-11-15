logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status Dominical

Décima novena edición del Festival Internacional Letras en San Luis

Del 23 al 27 de noviembre, el Festival Letras en San Luis presenta más de 33 actividades culturales.

Por Estrella Govea

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Décima novena edición del Festival Internacional Letras en San Luis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Del 23 al 27 de noviembre se realizará la décima novena edición del Festival Internacional Letras en San Luis, con más de 33 actividades entre presentaciones de libros, lecturas magistrales, mesas de diálogo, talleres, exposiciones y encuentros con estudiantes.

      Participación de escritores nacionales e internacionales

      El programa contempla la participación de alrededor de 20 escritoras y escritores nacionales e internacionales, con sedes como el Teatro Alarcón, Palacio Municipal, Gandhi Centro, Parque Juan H. Sánchez, Centro Unión y espacios universitarios.

      Entre los invitados destacan Rosa Montero, Luis Alberto de Cuenca y José María Micó, de España; Piedad Bonnett, de Colombia; Martín Kohan, de Argentina; Elaine Vilar Madruga, de Cuba, así como los mexicanos Gonzalo Celorio, Francisco Hinojosa, David Toscana, Rafael Pérez Gay y Socorro Venegas. La inauguración será el lunes 23 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Alarcón, con una lectura magistral de las voces invitadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Programación cultural y exposiciones destacadas

      La programación incluye talleres infantiles, actividades de mediación lectora, encuentros de escritura y exposiciones.

      Entre estas últimas se encuentran Impermanencia. Diálogos entre la materia y la palabra, de Sylvia Torres Estrada, en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez, y Poesía expandida. Retrospectiva en torno a la fotografía, el libro y la poesía 2016-2026, de Celeste Alba Iris.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!
      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

      ¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

      SLP

      Nallely González

      Exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón compartieron una tarde de recuerdos, anécdotas y reencuentros para celebrar los años de amistad que las unen.

      Una nueva historia comienza para Isabella
      Una nueva historia comienza para Isabella

      Una nueva historia comienza para Isabella

      SLP

      Redacción

      Familiares y amigos se reunieron para acompañarla en el festejo de sus quince años

      Entre disfraces y sustos
      Entre disfraces y sustos

      Entre disfraces y sustos

      SLP

      Redacción

      Brujas, dinosaurios y personajes de fantasía llenaron de color la celebración de Halloween y Día de Muertos.

      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre
      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre

      Ciclo Aires Revolucionarios reúne danza folklórica potosina en noviembre

      SLP

      Estrella Govea

      Participan agrupaciones como Fuego Nuevo, Maculxochitl y Ballet Folklórico del Potosí en ciclo cultural.