¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Del 23 al 27 de noviembre se realizará la décima novena edición del Festival Internacional Letras en San Luis, con más de 33 actividades entre presentaciones de libros, lecturas magistrales, mesas de diálogo, talleres, exposiciones y encuentros con estudiantes.

Participación de escritores nacionales e internacionales

El programa contempla la participación de alrededor de 20 escritoras y escritores nacionales e internacionales, con sedes como el Teatro Alarcón, Palacio Municipal, Gandhi Centro, Parque Juan H. Sánchez, Centro Unión y espacios universitarios.

Entre los invitados destacan Rosa Montero, Luis Alberto de Cuenca y José María Micó, de España; Piedad Bonnett, de Colombia; Martín Kohan, de Argentina; Elaine Vilar Madruga, de Cuba, así como los mexicanos Gonzalo Celorio, Francisco Hinojosa, David Toscana, Rafael Pérez Gay y Socorro Venegas. La inauguración será el lunes 23 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Alarcón, con una lectura magistral de las voces invitadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Programación cultural y exposiciones destacadas

La programación incluye talleres infantiles, actividades de mediación lectora, encuentros de escritura y exposiciones.

Entre estas últimas se encuentran Impermanencia. Diálogos entre la materia y la palabra, de Sylvia Torres Estrada, en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez, y Poesía expandida. Retrospectiva en torno a la fotografía, el libro y la poesía 2016-2026, de Celeste Alba Iris.