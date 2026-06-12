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Cultura

GOL SINFÓNICO, HOY EN LA CINETECA ALAMEDA

Una propuesta que une la música de concierto y la cultura futbolística con la Orquesta Sinfónica de SLP

Por Estrella Govea

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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GOL SINFÓNICO, HOY EN LA CINETECA ALAMEDA
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      Gol Sinfónico llegará a la Cineteca Alameda este viernes 12 de junio a las 20:00 horas con una propuesta que une la música de concierto y la cultura futbolística. Bajo la dirección del maestro Enrique Barrios, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí ofrecerá un programa inspirado en algunas de las naciones con mayor tradición dentro del futbol internacional.

      La presentación tomará como punto de partida la identidad musical de países como Argentina, Francia, México, Escocia y España.

      A través de obras representativas de estas naciones, el concierto propondrá un recorrido por distintos estilos, épocas y expresiones sonoras vinculadas a su patrimonio cultural.

      Lejos de centrarse en la competencia deportiva, el programa buscará mostrar la riqueza artística de los países participantes mediante la interpretación de piezas clásicas seleccionadas para la ocasión.

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      Cada obra permitirá reconocer elementos históricos y culturales que forman parte de las tradiciones musicales de cada territorio.

      Durante la velada, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí desarrollará un recorrido que alternará distintas sonoridades nacionales bajo un formato de concierto temático.

      La propuesta establece un vínculo entre dos manifestaciones de gran presencia social: la música y el futbol, desde una perspectiva centrada en el intercambio cultural.

      Los boletos tienen un costo general de 100 pesos y se encuentran disponibles a través de la plataforma Superboletos.

      La actividad forma parte de una oferta cultural que busca acercar nuevos públicos a la música de concierto a partir de temas de interés colectivo.

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