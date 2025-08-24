Hoy, exhibición del Mini en el Museo del Ferrocarril

La VI edición del Día Latinoamericano del Mini, se celebrara en el Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” este domingo 24 de agosto con una exhibición que reunirá a entusiastas y coleccionistas de este icónico automóvil. De 11:00 a 17:00 horas, los andenes del recinto albergarán vehículos clásicos y de nueva generación, en un encuentro que suma a clubes de distintos países de América Latina y diversas ciudades de México.

La jornada contempla una exposición abierta al público con acceso gratuito en el área de andenes, mientras que la entrada al museo tendrá un costo preferencial.

Además de la muestra automovilística, se ofrecerán conferencias y la proyección de películas relacionadas con el mundo del Mini, con el objetivo de destacar el valor cultural e histórico de este modelo.

El Día Latinoamericano del Mini es organizado por el Club Mini Asociados México A.C. y la revista digital Mini News. En esta edición participan clubes de países como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala y Honduras. En México, la convocatoria reúne a agrupaciones de Querétaro, Toluca, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Colima, Torreón, Monterrey y San Luis Potosí.

La celebración coincide con el aniversario número 66 del lanzamiento del Mini Cooper en el Reino Unido. Este automóvil nació en 1957 cuando Leonard Lord, director de la British Motor Company, encomendó a Alec Issigonis el diseño de un vehículo pequeño y eficiente ante la crisis del petróleo. El resultado fue un modelo compacto con soluciones técnicas innovadoras, que rápidamente se convirtió en un símbolo de la industria automotriz británica.

El Mini no solo marcó una época en la historia del automóvil, también se volvió un ícono cultural que trascendió lo técnico para convertirse en un referente estético y social. El VI Día Latinoamericano del Mini busca recordar esa herencia a través de la convivencia entre generaciones de modelos y entusiastas que han mantenido vigente el legado de un coche que, pese a su tamaño, dejó una huella amplia en la cultura popular.