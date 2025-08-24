logo pulso
Eddington en la Cineteca Alameda

Por Estrella Govea

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Eddington en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda proyecta esta semana la película Eddington, el más reciente trabajo del director Ari Aster, reconocido por títulos como Hereditary y Midsommar. 

Las funciones se llevarán a cabo los días 25 y 27 de agosto a las 17:00 horas; el 22, 24 y 26 de agosto a las 19:00 horas; el 22 y 26 de agosto a las 22:00 horas; el 23 de agosto a las 15:00 horas y el 24 de agosto a las 16:00 horas. 

El largometraje, con una duración de 145 minutos y clasificación C, cuenta con las actuaciones de Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Deirdre O’Connell. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Darius Khondji, mientras que la música original fue compuesta por The Haxan Cloak y Daniel Pemberton. El guion y dirección son de Ari Aster, bajo la producción de A24 y Square Peg.

La trama se sitúa en el año 2020, durante la pandemia, cuando una pareja queda atrapada en Eddington, un pequeño pueblo de Nuevo México. Allí se ven envueltos en un conflicto político entre el sheriff local y un candidato a la alcaldía, lo que deriva en tensiones ideológicas y mediáticas que escalan hacia la violencia. Aster explora en esta historia elementos del western con tintes de sátira política y humor negro, sin dejar de lado el componente inquietante que ha caracterizado su cine.

Sobre Eddington, la crítica ha señalado que, a diferencia de Beau is Afraid, esta cuarta película del realizador es menos personal y más centrada en los miedos colectivos de Estados Unidos en un contexto marcado por la pandemia, las teorías conspirativas y las tensiones sociales.

