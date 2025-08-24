logo pulso
Galería fotográfica en La Calzada de Guadalupe

Por Estrella Govea

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
Galería fotográfica en La Calzada de Guadalupe

La Calzada de Guadalupe se convierte en galería al aire libre con la exposición “Rostros de San Luis amable”, una muestra fotográfica que reúne el trabajo de siete creadores visuales potosinos. Las imágenes retratan escenas cotidianas de la capital y sus comunidades, donde la vida urbana y rural se cruzan en oficios, tradiciones y miradas que hablan de identidad compartida.

Las fotografías de María Isabel Viramontes Gutiérrez, Karina Escalante Tapia, Nadia Aidee Nataly Zarazúa Espino, Manuel Abraham Ortiz Nieto, Ernesto Martín Martínez Bravo, Josué Natanael Méndez de León y Carlos Abraham Revilla Hernández conforman un mosaico diverso. Los retratos y paisajes se entrelazan en una narrativa visual que no busca idealizar, sino mostrar el pulso diario de la ciudad y sus habitantes.

En la serie conviven rostros de barrios y colonias con escenas de las delegaciones La Pila, Bocas y la comunidad de Escalerillas, territorios que conservan identidades propias pero que también se reconocen como parte de un mismo mapa cultural. Desde trabajadores y deportistas hasta familias en convivencia, las imágenes construyen un relato colectivo de pertenencia.

Más que paisajes estáticos, la muestra captura gestos y expresiones que remiten a lo que la fotografía tiene de testimonio: guardar la memoria de lo común y al mismo tiempo resaltar lo singular. Cada autor aporta su mirada personal, creando un diálogo entre lo íntimo y lo comunitario, lo que permanece y lo que se transforma en la vida urbana y rural de San Luis Potosí.

Hablan del papel que ocupan en actos de apertura en espectáculos de gran escala y la falta de retribución económica por su trabajo